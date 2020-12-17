Денис Шмигаль прокоментував можливу тривалість карантину
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що карантин точно триватиме до кінця лютого 2021 року. Втім, він очікує, що й влітку 2021 року карантин не закінчиться.
До кінця лютого карантин ще буде, а тоді будемо бачити динаміку на весні, заявив Денис Шмигаль під час своєї участі в онлайн-розмові "Україна й світ у 2021 році".
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Ми всі бачили різні приклади розвитку ситуації в різних країнах. Єдиний інструмент, який працював – це жорсткий локдаун, але коли закінчиться карантин – поки жодна країна не може спрогнозувати,
– заявив прем'єр-міністр.
Крім того, він висловив переконання, що історія з коронавірусом не закінчиться й літом 2021 року. Мовляв, з коронавірусом доведеться жити ще близько 2 наступних років.
Яким буде 2021 рік
"Щоб повністю прибрати ризик епідемії, 90% населення країни мають бути вакциновані. Я це знаю з вакцинації грипу. Коли працював головою ОДА, ставився план, що 90% області мають бути вакциновані", – зазначив Денис Шмигаль.
Втім, він переконаний, що такий сценарій нереальний. Натомість одночасно з вакцинацією покращуватиметься протокол лікування хвороби. Загалом, за прогнозом глави уряду, наступний рік стане перехідним етапом у боротьбі з вірусом і поверненням до нормального життя.
Що ще відомо про карантин?
Раніше Кабінет Міністрів України продовжив адаптивний карантин до 28 лютого 2021 року включно. У період 8 – 24 січня буде посилення карантинних обмежень.
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