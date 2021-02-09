Закінчення мітингів: як "зливали" російський протест за Навального

Напевно, протести в Росії після відправлення Олексія Навального в камеру можна підсумувати висловом – всім спасибі всі вільні. Два тижні мітингів перекреслила одна заява соратника опозиціонера по ФБК Леоніда Волкова про те, що протести свою роль зіграли.

Джерело: "Теории заговора" на 24 каналі

Спустя 3 дня после первого приговора, 5 февраля Навального снова судили – якобы за оскорбление ветерана Второй мировой войны. Дело абсолютно абсурдное и не содержит никакого преступления, ведь никакого оскорбления не было.

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Соратник Навального призвал не выходить на протесты

Но, как ни странно, главной новостью стало заявление Леонида Волкова – последнего оставшегося на свободе соратника Навального. Он призвал людей больше не выходить на улицы, чтобы протест закончился на пике.

Жестокость силовиков только нарастала и была опасность, что протест действительно пойдет на убыль. К тому же 75% всех работников штабов Навального по всей России оказались под арестом, а сами штабы разграблены.



Волков призвал людей больше не выходить на улицы / Фото ТАСС

Конечно же на Волкова обрушились с критикой, мол, лично он сливает протест, который только начал обретать форму. И действительно, россияне снова столкнулись с ситуацией, которую проходили уже ни единожды.

Вто время, как протест и злость протестующих в ответ на тысячи арестованных возрастает – официальная позиция лидеров протеста сводится к одному – "еще не время, нам нужно копить силы". Хочется задать вопрос о том, сколько ще им нужно сил.

Но, возможно, ответ кроется в кадрах, где задержанные протестующие, которых везут в СИЗО, добровольно толкают заглохший автобус полиции, а когда он заводится, покорно садятся в него и едут в камеру. Для меня это совершенно абсурдная, но в то же время очень показательная картина.

Есть ли логика в заявлении Волкова

Вместо протестов Леонид Волков предложил полагаться на внешнеполитические рычаги давления, мол, так Навального и будут освобождать. А протесты могут возобновиться ближе к предвыборной кампании в Госдуму.

И как бы не критиковали Волкова, логика в его заявлении есть. Российская улица сама по себе никогда не решит проблему захвата власти Путиным. За 20 лет он сумел выстроить такой репрессивный аппарат, что тот же Лукашенко ему тихо завидует.

К тому же неэффективность протеста была уже доказана другим критиком Кремля – бизнесменом Михаилом Ходорковским. Он так же, еще в 1990-х годах отстаивал идею парламентской республики, в которой видел себя премьер-министром.

Что известно о Ходорковском

С приходом к власти Путина стало очевидно, что никакой парламентской республики не будет и на Ходорковского началась охота. Тот, в свою очередь, продолжал вливать деньги в развитие демократических прозападных политсил, что очень раздражало Путина.



Ходорковский отстаивал идею парламентской республики / Фото РИА Новости

Но крайней степенью наглости Ходорковского, Путин счел его публичное заявление о возрастающем уровне коррупции в его окружении с приведением конкретных фактов. В этом – схожесть с историей с расследованием Навального о дворце Путина.

После ряда открытых против него уголовных дел, Ходорковский покинул Россию, но позже, как и Навальный, решил вернуться в страну. Тогда Ходорковский счел это актом мужества. За что и поплатился 10 годами тюрьмы, а его детище, компанию "Юкос", наглым образом разворовало окружение Путина.

Обвинения против Ходорковского были во многом такими же надуманными, как и дела против Навального – от налоговых махинаций до неправильной случки кроликов на одном из предприятий олигарха.

На протяжении многих лет в поддержку Ходорковского в России проходили акции протеста, которые ни к чему не привели. Тогда была сделана ставка на западные санкции против режима Путина.

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Но и это не сработало – на Западе этот кейс сочли разборками олигархов в России. В самом Путине не увидели слишком большой угрозы внешнему миру.

Россияне не готовы отстаивать демократию

И тут возникает вопрос о том, что же изменилось с тех пор и на какие такие внешнеполитические рычаги рассчитывает команда Навального. А изменилось, на самом деле – многое. И предложение штаба Навального сконцентрировать внимание на западных санкциях, очень даже разумное.

В условиях авторитарного режима, где еще вчера большинство россиян боготворили Путина за "Крым наш", рассчитывать на победу улицы, недальновидно.

Закончится всё тем, что вся оппозиция окажется в тюрьме, а десятки тысяч задержанных и избитых протестующих, резко остудят пыл протестующих. Это важно понять и зафиксировать – не готовы россияне к отстаиванию демократии до последнего.

Дали ли протесты результат

Протест, насколько мог, дал результат, ведь на Западе увидели уровень поддержки Навального и жестокость Путина. Отныне любой диалог мировых лидеров с Путиным будет начинаться с вопроса о судьбе Навального и жестокости силовиков.



На Западе увидели уровень поддержки Навального / Фото AP

Возвращение Навального в Россию и акции протеста – это и был месседж мировому сообществу, и в первую очередь новой администрации США – мы хотим демократии, но у нас происходит вот такой беспредел, посмотрите.

Месседж услышали – бывший президент Польши Лех Валенса номинирует Навального на Нобелевскую премию мира, а экс-посол США в Москве Майкл Макфол называет его "российским Манделой".

Хотя, сравнение с Манделой для меня перебор, особенно вспоминая высказывания Навального о Крыме.

Тем не менее, кейс Навального дал сигнал Западу – Путин плюёт в лицо западной либеральной демократии. Отравление Навального, его арест и расследование о дворце Путина, наконец-то открыли глаза многим западным политикам.

Что предусматривает клептократия Путина

Путинская клептократия – это не миф, она уже задела многие сферы не просто в какой-то России, но и в самой Европе и даже США. Плевал Путин на демократические устои, он понимает только силу денег, а потому знает кого подкупить и что выиграет лояльный ему лидер.

Потому он вливает деньги в псевдо-экономические проекты, типа "Северного потока-2". Он понимает, что не стоит жалеть денег на пропагандистов по всему миру, он понимает как капитал его олигархов может поставить европейские страны в зависимость.



Путинская клептократия задела многие сферы в самой Европе и США / Фото EPA

Прочтите на досуге книгу "Люди Путина" корреспондентки Файнэншл Таймс Кэтрин Белтон. И вы поймете, сколько российских денег утекло на Запад, часто для борьбы всё с тем же Западом.

Именно поэтому, в штабе Навального, видимо, делают ставку на санкции против путинского режима, а не на уличные протесты. И благодатная почва для этого уже есть.

Удары по России со стороны США

В администрации Байдена заявили, что "бить" по России будут сразу и сильно, больше никакой обеспокоенности.

► Первым ударом, будет удар по клептократии путинского режима.

Байдену сегодня важно резко обрубить потоки коррупционных денег олигархов из России в Европу. И Навальный уже очертил как минимум 8 олигархов, максимально приближенных к Путину.

По ним могут и сработать просто заморозив их счета на Западе, куда они любят выводить свои денежки, и обнародовав всю их подноготную. Поэтому, я не удивлюсь если в скором времени мы увидим расследование о дворце условного Дерипаски, или Пригожина.

► В этом же ключе взялись и за самого Путина – на прошлой неделе в Конгрессе США приступили к рассмотрению законопроекта о расследовании богатства лично президента России и его семьи.



В США приступили к рассмотрению законопроекта касательно Путина / Фото AFP

И это второй удар – вся грязь на Путина может всплыть аккурат под осенние выборы в Госдуму России. В связи с этим перенос акций протеста штабом Навального на попозже, выглядит уже не таким нелогичным.

► Удар третий – Джо Байден на днях четко очертил внешнюю политику США одной фразой: "Америка вернулась". А это значит, что США снова берет на себя главенствующую роль в мире, с которой придется считаться и Европе. Это значит одно, что никаких долгих раздумий.

Если какие-то страны ЕС не согласны – союзниками станут другие. А оказаться в числе врагов США никто точно не захочет. Например, в случае с "Северным потоком-2", США не уговаривает Германию, а просто рубит концы. И выбирая между США и Россией, в итоге Германия выберет первых.

► Удар четвертый – в конце 2020 года США уже ввели секторальные санкции против почти 50 промышленных гигантов России – отныне западные технологии для них под замком.

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Следующим шагом может стать абсолютный запрет американских инвестиций в российскую промышленность. Ведь не логично вкладывать деньги в страну, которую Байден назвал врагом номер 1, для этого есть и другие рынки.

В общем, если Путин понимает только силу денег, США, похоже, готова эту силу продемонстрировать во всей красе. И тогда освобождение Навального станет самой дешевой отступной для Путина. Остается лишь один вопрос о том, не устроит ли Путин очередную победобесную войну, после которой его рейтинги среди россиян снова возрастут.