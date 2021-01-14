У Закарпатській області, на гірськолижному курорті "Красія" 14 січня зупинився крісельний підіймач. Відпочивальникам довелося мерзнути майже пів години.

Евакуйовували людей з підіймача на гірськолижному курорті "Красія за допомогою дизельного генератора. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела від очевидців події.

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Туристам довелося просидіти у кріслах на висоті приблизно 20 хвилин. Зупинився підіймач 14 січня, о 11:00, а відновити його роботу вдалося о 12:30.

Що відомо про попередні інциденти із крісельними підіймачами у Карпатах

Перший раз у 2021 році підіймач зупинився у Славському, що на Львівщині – 1 січня. На ньому було понад 70 людей. Рятувальники зняли усіх відпочивальників, зокрема 13 дітей та 3 вагітних жінок.

Другий випадок стався також у Славському, але вранці 12 січня. Тоді на підіймачі перебували 14 його працівників. На морозі люди "висіли" у повітрі приблизно пів години.

Підіймач з туристами 14 січня зупинився на курорті "Красія": карта