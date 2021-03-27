У Сваляві, що в Закарпатській області, розшукали злодія, який пограбував церкву, однак перед тим перехрестився. Чоловік вибачився за свою поведінку.

Поліцейські за фактом крадіжки розпочали перевірку і з'ясували, що пограбування сталось 20 березня, приблизно о 11:20.

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Зловмисника вже знайшли

Чоловіка з відео оперативно встановили та розшукали. Ним виявився місцевий житель. У скоєному він зізнався.

Крім того, поліція опублікувала відео, на якому чоловік вибачився за свій вчинок перед жителями Сваляви.

Я вкрав із храму 451 гривню. Прошу в жителів Сваляви вибачення за свій вчинок,

– заявив затриманий.

Наразі у поліції вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Чоловік вкрав гроші з церкви: що відомо

Раніше відеозапис з камер спостереження у мережі оприлюднила спільнота "Римсько-католицька парафія Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява".

На відео було помітно, як зловмисник хреститься, а тоді неквапом бере гроші зі скриньки пожертвувань і виходить із храму.

Чоловік, який вкрав гроші з церкви, вибачився: дивіться відео