Шукали 5 діб: на Закарпатті знайшли мертвим 19-річного військового

У Закарпатській області ще з 23 червня шукали молодого чоловіка. 19-річний військовий ще 10 червня пішов з частини, аби відпочити на природі.

Хлопець був мешканцем Рівненської області. Після звернення родичів правоохоронці одразу приступили до пошуків.

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Правоохоронці допитали знайомих зниклого військового

До роботи долучили кінологів, нацгвардійців та рятувальників. Передусім обстежували прилеглі до Ужгорода території, громадські заклади, ринки, вокзали. Також правоохоронці допитали знайомих військового та усіх, хто бодай щось міг знати про його місцеперебування. Перевірили і записи з камер спостереження.

Тіло хлопця знайшли у кар'єрі

На жаль, 5-денні пошуки завершились трагічною новиною. Тіло молодого чоловіка знайшли – у одному з кар'єрів в мікрорайоні Ужгорода.

На Буковині розшукували хлопця, що поїхав на ЗНО

Тіло направили на експертизу, аби з'ясувати причину смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Зазначимо, що протягом 10 днів на Буковині розшукували 18-річного хлопця. Юнак поїхав до Чернівців складати ЗНО та зник. На щастя, історія завершилась добре. Як виявилось, хлопець весь час жив у готелі, бо хотів побути окремо від сім'ї.