Ну, з Богом: на Закарпатті злодій перехрестився перед тим, як обікрасти церкву

У Сваляві, що у Закарпатській області, зловмисник вкрав з приміщення церкви гроші та маски. Однак перед грабежем чоловік перехрестився.
Відеозапис з камер спостереження у мережі оприлюднила спільнота "Римсько-католицька парафія Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява".
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Побожний злодій у нашій церкві,
– йдеться в підписі до відео.
На відео помітно, як зловмисник неквапом бере гроші, хреститься, краде маски, а тоді виходить із храму.
На Закарпатті злодій перехрестився перед тим, як обікрасти церкву: дивіться відео