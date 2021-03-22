У Сваляві, що у Закарпатській області, зловмисник вкрав з приміщення церкви гроші та маски. Однак перед грабежем чоловік перехрестився.

Відеозапис з камер спостереження у мережі оприлюднила спільнота "Римсько-католицька парафія Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява".

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Перехрестився, а тоді обікрав церкву

Побожний злодій у нашій церкві,

– йдеться в підписі до відео.

На відео помітно, як зловмисник неквапом бере гроші, хреститься, краде маски, а тоді виходить із храму.

Як це коментують користувачі мережі

У голові не вкладається. Такому здоровому всипати по перше число, бо сьогодні церква, а завтра – одинока людина.

Передати відео в поліцію, хай ідентифікують і наказати скотину.

Як можна таке робити, нема слів. Добре, що є камера.

На Закарпатті злодій перехрестився перед тим, як обікрасти церкву: дивіться відео