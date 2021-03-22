Ну, з Богом: на Закарпатті злодій перехрестився перед тим, як обікрасти церкву
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У Сваляві, що у Закарпатській області, зловмисник вкрав з приміщення церкви гроші та маски. Однак перед грабежем чоловік перехрестився.
Відеозапис з камер спостереження у мережі оприлюднила спільнота "Римсько-католицька парафія Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява".
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Перехрестився, а тоді обікрав церкву
Побожний злодій у нашій церкві,
– йдеться в підписі до відео.
На відео помітно, як зловмисник неквапом бере гроші, хреститься, краде маски, а тоді виходить із храму.
Як це коментують користувачі мережі
- У голові не вкладається. Такому здоровому всипати по перше число, бо сьогодні церква, а завтра – одинока людина.
- Передати відео в поліцію, хай ідентифікують і наказати скотину.
- Як можна таке робити, нема слів. Добре, що є камера.
На Закарпатті злодій перехрестився перед тим, як обікрасти церкву: дивіться відео
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