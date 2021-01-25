На Закарпатті затримали ватажків бандитів, які "вибивали" гроші у підприємців

СБУ заблокувала злочинну діяльність двох банд, які тероризували людей у Київській області та на Західній Україні. Їх ватажків затримали в Ужгороді та Мукачевому.

Джерело: СБУ

Бандити займались вимаганням грошей у підприємців – телефонували з погрозами й "вибивали" борги, яких не було.

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"Аноніми" вимагали у людей повернення вигаданих боргів

За даними слідства, зловмисники, серед яких раніше засуджені за вчинення тяжких злочинів, у разі несплати "данини", застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою.

Бандитів затримали під час отримання грошей з "жертви".