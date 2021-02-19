На Закарпатті затримали нападників, які вдерлись до помешкання прикордонника та погрожували. Одному з ниж вже повідомили про підозру

Нападники хотіли помститись за перешкоджання контрабандній діяльності. Ними виявились 31 та 32-річний місцеві жителі.

До теми "Або ви з нами, або матимете проблеми": контрабандисти напали на прикордонників у Мукачеві

Один нападник чатував біля входу, поки інший зайшов до приміщення та напав на військовослужбовця. Жителю села Горонглаб 18 лютого вже повідомили про підозру стосовно погроз або насильство щодо правоохоронця.

Щодо підозри іншому наразі вирішують. Слідство триває.

Що цьому передувало

Нападники увірвались до прикордонників 11 лютого. Вони мали при собі газовий балончик та погрожували розправою.

Припускали, що найбільш ймовірна причина нападу – припинення оборудки "пачкарів".

Перед тим прикордонники виявили понад 20 ящиків сигарет, які контрабандисти планували переправити в Угорщину.

Дивіться відео, як правоохоронці затримали нападників: