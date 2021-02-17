Погрожував вбивством: на Закарпатті затримали чоловіка за вимагання 10 тисяч доларів – відео

50-річний мешканець міста Хуст, за даними слідчих, впродовж 3 місяців вимагав від 38-річного чоловіка чималу суму грошей. 10 тисяч доларів зловмисник називав "компенсацією" за нібито інтимні стосунки з його жінкою.

Як стверджують слідчі, чоловіка затримали під час отримання грошей через посередника. Незаконну діяльність зловмисника документували оперативники поліції.

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Якщо провину фігуранта справи доведуть в суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Що відомо про вимагання грошей від 38-річного чоловіка на Закарпатті

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник загрожував вбивством потерпілому майже 3 місяці.

Він вимагав від чоловіка 10 тисяч доларів "морального відшкодування" та настільки натиснув на постраждалого, що той зголосився віддати гроші.

Оперативники стежили за посередником, який отримав гроші, а під час передачі їх організатору злочину – затримали його.

50-річного зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Незабаром йому повідомлять про підозру у скоєнні вимагання, вчиненого з погрозою вбивства. Також правоохоронці вирішують питання обрання йому запобіжного заходу.

Дивіться відео затримання чоловіка, який вимагав 10 тисяч доларів: