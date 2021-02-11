На Закарпатті затопило ціле село: автівки ледь їздять – відео наслідків негоди
У Закарпатській області через негоду і рясні опади село Великі Лучки повністю затопило. Більшість місцевих жителів не виходять з будинків, а транспорт плаває вулицями.
Джерело:"Перший"
Така ситуація на вулицях закарпатського села сформувалася вранці 11 лютого. Поки більшу частину України засипає сніг, під Мукачевим ллють дощі.
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На Закарпатті затопило село
Фото і відео зі затопленого села Великі Лучки місцеві жителі публікують в мережі.
На кадрах помітно, що через високий рівень води автівки ледве пересуваються вулицями, а пішоходи іноді зовсім не можуть пройти. Через це більшість місцевих жителів залишаються вдома.
Про що попереджають рятувальники
У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов у другій половині дня 11 лютого з переходом у ніч на 12 лютого.
- На більшій частині території області збережуться значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу, хуртовини. Приріст снігу в центральній та східній частині області становитиме 10 – 20 сантиметрів.
- По області та в Ужгороді вітер посилиться до 15 – 20 метрів за секунду, місцями пориви й до 28 метрів за секунду.
- У південній і східній частині області буде налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах ожеледиця.
У селі під Мукачевим справжній потоп / Фото "Перший"
У Закарпатській області затопило село: дивіться відео
Затопило село великі Лучки: дивіться карту
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