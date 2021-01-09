Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській області 9 січня. Людям, які планують походи у гори, варто бути обережними.

На Закарпатті у суботу, 9 січня, прогнозують складні погодні умови. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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У високогір'ї східної частини області зберігається значна ймовірність сходження лавин. Через це там оголосили 3 рівень небезпеки.

Туристів, які планують походи у Карпати, рекомендують зважати на погіршення погоди там.



Де синоптики прогнозують негоду у горах Закарпаття / Фото зі сайту Укргідрометцентру

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