На Закарпатті зберігається загроза сходження лавин: де слід бути обережними
Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській області 9 січня. Людям, які планують походи у гори, варто бути обережними.
На Закарпатті у суботу, 9 січня, прогнозують складні погодні умови. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
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У високогір'ї східної частини області зберігається значна ймовірність сходження лавин. Через це там оголосили 3 рівень небезпеки.
Туристів, які планують походи у Карпати, рекомендують зважати на погіршення погоди там.
Де синоптики прогнозують негоду у горах Закарпаття / Фото зі сайту Укргідрометцентру
Де ще очікують негоду в Україні
- у західних областях прогнозують на ожеледицю на дорогах;
- у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях буде налипання мокрого снігу;
- у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях прогнозують значні опади.
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