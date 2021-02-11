Велика кількість опадів у Закарпатській області призвела до паводків. 5 річок вже перетнули першу межу захисту.

Природне явище зафіксували на річках Тиса, Латориця, Боржава, Пір'я та Тур'я.

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Паводки на Закарпатті

►На річці Тиса у районі міста Чоп паводок сягає 5 метрів.

►На Латориці поблизу Чопа – 6,88 метра.

►На Боржаві у районі села Довге – 2,57 метра і висота продовжує рости.

►Також перетнули першу межу захисту Річка Пір'я у селі Поляна та Тур'я у селах Сімер і Поляна.

За даними Укрінформ, речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир каже, що наразі немає загрози підтоплення населених пунктів.

Продовжується вихід річок на заплавні території. Очікуємо підтопленням місцевої дороги Ком'яти – Шаланки у Виноградівському район. Якщо почнеться також підтоплення населених пунктів, то будемо реагувати,

– заявила Батир.

За її словами, напередодні рятувальники спільно з працівниками водного господарства області відкачували воду з каналів у селі Вільхівці. Батир додала, що якби цього не зробили, то були би підтоплені дворогосподарства в заплаві річки Боржава.

"Наразі у гірських районах дощ перейшов у сніг, тому ми очікуємо, що цей фактор зменшить рівень паводкових вод", – пояснила речниця ДСНС Закарпаття.