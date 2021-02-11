На Закарпатті зафіксували паводок на 5 річках
Велика кількість опадів у Закарпатській області призвела до паводків. 5 річок вже перетнули першу межу захисту.
Джерело:Держагентство водних ресурсів
Природне явище зафіксували на річках Тиса, Латориця, Боржава, Пір'я та Тур'я.
Читайте також До -30 градусів: синоптики попереджають про потужне похолодання
Паводки на Закарпатті
►На річці Тиса у районі міста Чоп паводок сягає 5 метрів.
►На Латориці поблизу Чопа – 6,88 метра.
►На Боржаві у районі села Довге – 2,57 метра і висота продовжує рости.
►Також перетнули першу межу захисту Річка Пір'я у селі Поляна та Тур'я у селах Сімер і Поляна.
За даними Укрінформ, речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир каже, що наразі немає загрози підтоплення населених пунктів.
Продовжується вихід річок на заплавні території. Очікуємо підтопленням місцевої дороги Ком'яти – Шаланки у Виноградівському район. Якщо почнеться також підтоплення населених пунктів, то будемо реагувати,
– заявила Батир.
За її словами, напередодні рятувальники спільно з працівниками водного господарства області відкачували воду з каналів у селі Вільхівці. Батир додала, що якби цього не зробили, то були би підтоплені дворогосподарства в заплаві річки Боржава.
"Наразі у гірських районах дощ перейшов у сніг, тому ми очікуємо, що цей фактор зменшить рівень паводкових вод", – пояснила речниця ДСНС Закарпаття.
Поділитися новиною