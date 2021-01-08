На Закарпатті за вбивство двох дітей затримали їх вітчима
Поліцейські Тячівського району Закарпаття затримали чоловіка, який, за даними слідства, забив на смерть 9-річну дівчинку, 2-річного хлопчика та наніс тяжкі ушкодження їх матері.
Жахливий злочин стався в одному з розважальних закладів Тячева, коли між мешканцем селища міського типу Буштино та його цивільною дружиною виник конфлікт, який переріс у бійку. Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.
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Що відомо про вбивство двох дітей на Закарпатті
- Під час з'ясування стосунків підозрюваний нібито почав бити жінку та дітей.
- Через отримані травми дворічний хлопчик та старша його на 7 років сестра померли на місці події.
- 35-річну жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації медики швидкої.
Наразі затриманий перебуває в ізоляторі. Йому інкримінують умисне вбивство двох дітей, вчинене з особливою жорстокістю, а також замах на умисне вбивство співмешканки.
Незабаром служителі Феміди обиратимуть чоловіку запобіжний захід.
Якщо провину затриманого визнають в суді, йому загрожує довічне ув'язнення.
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