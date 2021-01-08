Поліцейські Тячівського району Закарпаття затримали чоловіка, який, за даними слідства, забив на смерть 9-річну дівчинку, 2-річного хлопчика та наніс тяжкі ушкодження їх матері.

Жахливий злочин стався в одному з розважальних закладів Тячева, коли між мешканцем селища міського типу Буштино та його цивільною дружиною виник конфлікт, який переріс у бійку. Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпаття.

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Як стверджують слідчі, на момент скоєння злочину чоловік перебував під впливом алкоголю.

Що відомо про вбивство двох дітей на Закарпатті

Під час з'ясування стосунків підозрюваний нібито почав бити жінку та дітей.

Через отримані травми дворічний хлопчик та старша його на 7 років сестра померли на місці події.

35-річну жінку у важкому стані госпіталізували до реанімації медики швидкої.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі. Йому інкримінують умисне вбивство двох дітей, вчинене з особливою жорстокістю, а також замах на умисне вбивство співмешканки.

Незабаром служителі Феміди обиратимуть чоловіку запобіжний захід.

Якщо провину затриманого визнають в суді, йому загрожує довічне ув'язнення.