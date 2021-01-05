У селі Ділове Закарпатської області виник конфлікт парафіян через храм. Ще у 2019 році більшість жителів вирішила перейти з Московського патріархату до УПЦ. Втім, частині старої парафії це не сподобалося і вона не поступається храмом.

Деталі конфлікту на Закарпатті

5 січня 2021 року люди вирішили блокувати рух транспорту на трасі, аби привернути увагу до проблеми. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Закарпатської єпархії ПЦУ.

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Верховний суд вирішив, що храм має належати Православній церкві України. 5 січня, аби забрати ключі від священника Московського патріархату, до храму прийшли представники виконавчої служби.

Втім, панотець разом зі своїми прибічниками зачинився у церкві й відмовився законним способом передавати майно.

Під час перекриття руху транспорту між місцевими жителями та правоохоронцями виникла штовханина. Однак після кількагодинного протесту громада так і не змогла потрапити до храму. Виконавча служба пообіцяла прийти по ключі через 2 тижні.

Дивіться відео перекриття дороги у селі Ділове на Закарпатті:

На Закарпатті священник УПЦ МП не віддає ключі від храму новій парафії: фото Закарпатська єпархія ПЦУ