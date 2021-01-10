На Закарпатті у вікно церковного касира ПЦУ кинули "коктейль Молотова": деталі
У Рахівському районі, що на Закарпатті, невідома особа кинула у будинок церковного касира ПЦУ склянну пляшку, через яку спалахнуло полум'я. Зокрема, вогонь пошкодив підвіконня та скло на шибці.
Власники будинку самостійно ліквідували пожежу. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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Як розповіли правоозоронці, пожежну техніку для цього не залучали. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження у справі.
Працівники поліції вживають усі необхідні оперативні заходи для встановлення об'єктивних обставин злочину та причетних до нього осіб,
– повідомили у пресслужбі.
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Пошкоджений будинок / Фото Нацполіції
Пляшку із запальною сумішшю кинули в будинок церковоного касира Свято-Успенської релігійної громади ПЦУ в селі Ділове.
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