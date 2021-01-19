У Закарпатській області скасували усі рішення, які ухвалили органи місцевого самоврядування щодо функціонування регіональних мов. Відповідний лист надійшов від Закарпатської обласної прокуратури мовному омбудсмену Тарасу Кременю.

Кремінь просив скасувати незаконні рішення місцевих рад

Втратили чинність рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської райрад. Про це уповноважений із захисту державної мови написав у фейсбуці.

До теми Остап Бендер теж давав такі поради: Кремінь про заклики обходити мовний закон

Раніше Кремінь написав звернення до генпрокурорки Ірини Венедіктової, аби забезпечити скасування дотепер чинних протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов.

Раніше рішенням Солотвинської селищної ради Закарпатської області скасовано рішення Нижньоапшанської сільської ради "Про визнання румунської мови регіональною мовою". Також рішення щодо скасування функціонування регіональної мови було ухвалене Старобільською міськрадою,

– мовиться у повідомленні мовного омбудсмена.

З 16 січня на українську мову перейшла уся сфера обслуговування

Зазначимо, що з 16 січня 2021 року згідно з положеннями закону "Про функціонування української мови як державної" уся сфера обслуговування в Україні перейшла на українську мову. За невиконання норм закону передбачені штрафи, які саме – можна прочитати тут.