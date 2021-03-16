На Закарпатті російським злочинцям продавали угорські паспорти за 30 000 євро

Джерело:СБУ
На Закарпатті зловмисники незаконно переправляли росіян до країн Європейського Союзу. І при цьому виготовляли для них угорські паспорти на фіктивних підставах.
Контррозвідка Служби безпеки України заблокувала цей канал. А організував його, як виявили правоохоронці, мешканець Берегівського району Закарпатської області.
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Мешканець Берегівського району організував переправлення та легалізацію росіян за кордоном у такий спосіб:
Зловмисник зміг організувати підробку документів, які начебто доводили, що людина має підстави для отримання паспорта громадянина Угорщини. Причому робив це за допомоги дипломатичних представництв Угорщини у деяких країнах ЄС.Зауважимо, що для отримання громадянства Угорщини пошукач повинен довести, що має родинне коріння на Закарпатті з часів Австро-Угорщини або періоду Другої світової.
"Заробляв" організатор схеми по 25 – 30 тисяч євро від замовника. А такими були представники криміналітету та організованих злочинних угруповань.
За угорські документи зловмисник брав у замовників по 30 тисяч євро / Фото СБУ
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання зловмисника, там виявили та вилучили докази причетності фігуранта до злочинної схеми. Чоловікові повідомлено про підозру щодо:
Максимальне покарання в Україні за такі злочини – позбавлення волі на строк у 7 років.
Російським громадянам на Закарпатті робили паспорти Угорщини / Фото СБУ
До слова, ще у 2018 році влада запевняла, що Угорський паспорт більше неможливо отримати на території України