На Закарпатті російським злочинцям продавали угорські паспорти за 30 000 євро

На Закарпатті зловмисники незаконно переправляли росіян до країн Європейського Союзу. І при цьому виготовляли для них угорські паспорти на фіктивних підставах.

Контррозвідка Служби безпеки України заблокувала цей канал. А організував його, як виявили правоохоронці, мешканець Берегівського району Закарпатської області.

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Українець робив для росіян угорські паспорти: що відомо

Мешканець Берегівського району організував переправлення та легалізацію росіян за кордоном у такий спосіб:

Громадянам Росії та інших країн на фіктивних підставах робили документи про набуття громадянства Угорщини. Адже з угорським паспортом людина може без віз їхати до 162 країн світу.

А далі тих "угорців" вивозили до Євросоюзу, Великої Британії та навіть у Сполучені Штати Америки.

Зловмисник зміг організувати підробку документів, які начебто доводили, що людина має підстави для отримання паспорта громадянина Угорщини. Причому робив це за допомоги дипломатичних представництв Угорщини у деяких країнах ЄС.

Зауважимо, що для отримання громадянства Угорщини пошукач повинен довести, що має родинне коріння на Закарпатті з часів Австро-Угорщини або періоду Другої світової.

"Заробляв" організатор схеми по 25 – 30 тисяч євро від замовника. А такими були представники криміналітету та організованих злочинних угруповань.



За угорські документи зловмисник брав у замовників по 30 тисяч євро / Фото СБУ

Що загрожує зловмиснику за такі злочини

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання зловмисника, там виявили та вилучили докази причетності фігуранта до злочинної схеми. Чоловікові повідомлено про підозру щодо:

Незаконного переправлення осіб через державний кордон України,

Та підроблення документів.

Максимальне покарання в Україні за такі злочини – позбавлення волі на строк у 7 років.



Російським громадянам на Закарпатті робили паспорти Угорщини / Фото СБУ

До слова, ще у 2018 році влада запевняла, що Угорський паспорт більше неможливо отримати на території України