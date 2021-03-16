На Закарпатті російським злочинцям продавали угорські паспорти за 30 000 євро
На Закарпатті зловмисники незаконно переправляли росіян до країн Європейського Союзу. І при цьому виготовляли для них угорські паспорти на фіктивних підставах.
Джерело:СБУ
Контррозвідка Служби безпеки України заблокувала цей канал. А організував його, як виявили правоохоронці, мешканець Берегівського району Закарпатської області.
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Українець робив для росіян угорські паспорти: що відомо
Мешканець Берегівського району організував переправлення та легалізацію росіян за кордоном у такий спосіб:
- Громадянам Росії та інших країн на фіктивних підставах робили документи про набуття громадянства Угорщини. Адже з угорським паспортом людина може без віз їхати до 162 країн світу.
- А далі тих "угорців" вивозили до Євросоюзу, Великої Британії та навіть у Сполучені Штати Америки.
Зловмисник зміг організувати підробку документів, які начебто доводили, що людина має підстави для отримання паспорта громадянина Угорщини. Причому робив це за допомоги дипломатичних представництв Угорщини у деяких країнах ЄС.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання зловмисника, там виявили та вилучили докази причетності фігуранта до злочинної схеми. Чоловікові повідомлено про підозру щодо:
- Незаконного переправлення осіб через державний кордон України,
- Та підроблення документів.
Максимальне покарання в Україні за такі злочини – позбавлення волі на строк у 7 років.
Російським громадянам на Закарпатті робили паспорти Угорщини / Фото СБУ
До слова, ще у 2018 році влада запевняла, що Угорський паспорт більше неможливо отримати на території України
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