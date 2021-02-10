На Закарпатті депутати 4 фракцій просять скасувати санкції проти каналів Медведчука

Депутати Закарпатської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського. Чиновники вимагають скасувати санкції проти каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Вони кажуть, що глава держави "перекреслив демократичні принципи".

Звернення до президента підписали депутати 4 фракцій: "За майбутнє", ОПЗЖ, "Команда Андрія Балуга" та Партії угорців України.

До теми Замість ZIK, NewsOne і "112": співробітники медіа Медведчука можуть створити новий канал – ЗМІ

До речі, загалом в обласній раді Закарпаття є 8 фракцій.

Що кажуть закарпатські депутати

Місцеві чиновники наголосили, що мільйони українських глядачів тепер залишилися "без доступу до об'єктивної, критичної інформації щодо процесів, які відбуваються у державі".

Ваше президентське рішення ‒ це кричуще порушення чинного законодавства і Конституції України,

– заявили депутати.

Усі міжнародні об'єднання, мовляв, висловили своє "негативне" ставлення до так званого "свавілля української влади".

"Звертаємося до вас, пане президенте, з вимогою скасувати указ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Ми вимагаємо припинити політично мотивовані переслідування і відмовитись від практики придушення голосу опозиції", – наголосили чиновники.



Звернення депутатів Закарпатської облради / Фото "Перший"



Чиновники на Закарпатті вимагають скасувати санкції проти каналів Медведчука / Фото "Перший"

рекомендації ухвалити відповідне рішення. Більше про блокування каналів – читайте тут