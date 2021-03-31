На Закарпатті продовжили обмеження на залізничні перевезення

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Джерело:

Закарпатська ОДА

У Закарпатській області продовжили обмеження на пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Триватиме воно щонайменше до 5 квітня.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС. Під час її засідання заслухали доповідачів про захист населення від інфекційних хвороб.

Важливо Укрзалізниця оновила умови руху поїздів у червоних зонах

Водночас в області дозволені транзитні перевезення та перевезення легковими авто. Проте за умови, що пасажирів разом з водієм – не більше 5, без урахування дітей до 14 років.

Крім цього, дозволений рух службових автомобілів, але лише на місцях для сидіння та за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 дні потрібно подати інформацію у Нацполіцію.

Зверніть увагу! Напередодні Укрзалізниця призначила спеціальні рейси з та до Закарпатської та Чернівецької областей Це зробили, аби вивезти пасажирів з червоних зон.

Коронавірус на Закарпатті:

Джерело: РНБО

  • Станом на 31 березня у Закарпатській області підтвердили 54 045 випадків коронавірусу COVID-19.
  • Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 1 306 людей. Одужали 40 720 пацієнтів.
  • Наразі Закарпаття перебуває у червоній карантинній зоні. Нові обмеження запровадили там 8 березня.