На Закарпатті продовжили обмеження на залізничні перевезення

У Закарпатській області продовжили обмеження на пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Триватиме воно щонайменше до 5 квітня.

Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС. Під час її засідання заслухали доповідачів про захист населення від інфекційних хвороб.

Важливо Укрзалізниця оновила умови руху поїздів у червоних зонах

Водночас в області дозволені транзитні перевезення та перевезення легковими авто. Проте за умови, що пасажирів разом з водієм – не більше 5, без урахування дітей до 14 років.

Крім цього, дозволений рух службових автомобілів, але лише на місцях для сидіння та за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 дні потрібно подати інформацію у Нацполіцію.

Напередодні Укрзалізниця призначила спеціальні рейси з та до Закарпатської та Чернівецької областей Це зробили, аби вивезти пасажирів з червоних зон.

Джерело: РНБО