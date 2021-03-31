На Закарпатті продовжили обмеження на залізничні перевезення
У Закарпатській області продовжили обмеження на пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Триватиме воно щонайменше до 5 квітня.
Джерело:Закарпатська ОДА
Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС. Під час її засідання заслухали доповідачів про захист населення від інфекційних хвороб.
Важливо Укрзалізниця оновила умови руху поїздів у червоних зонах
Водночас в області дозволені транзитні перевезення та перевезення легковими авто. Проте за умови, що пасажирів разом з водієм – не більше 5, без урахування дітей до 14 років.
Крім цього, дозволений рух службових автомобілів, але лише на місцях для сидіння та за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 дні потрібно подати інформацію у Нацполіцію.
Коронавірус на Закарпатті:
Джерело: РНБО
- Станом на 31 березня у Закарпатській області підтвердили 54 045 випадків коронавірусу COVID-19.
- Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 1 306 людей. Одужали 40 720 пацієнтів.
- Наразі Закарпаття перебуває у червоній карантинній зоні. Нові обмеження запровадили там 8 березня.
Поділитися новиною