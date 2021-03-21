У Мукачеві, що на Закарпатті, ввечері суботи, 20 березня, сталася ДТП за участі потяга та карети швидкої допомоги. У результаті зіткнення постраждав водій автомобіля.

Аварія відбулася близько 23:00 на залізничному переїзді по вулиці Вокзальна – Верховинська. Читайте також У Харкові швидка потрапила у ДТП: є постраждалі Потяг протаранив "швидку" Від потужного удару карета швидкої допомоги зазнала значних механічних ушкоджень. У автомобіля повністю розбита передня частина. За попередньою інформацією, унаслідок ДТП постраждав водій "швидкої" – у нього перелом руки. Зверніть увагу! Будь-яких офіційних даних про причини та обставини аварії, а також можливих інших постраждалих наразі немає. На Закарпатті потяг протаранив "швидку": дивіться відео 18+