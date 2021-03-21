На Закарпатті потяг протаранив карету швидкої допомоги: відео 18+
У Мукачеві, що на Закарпатті, ввечері суботи, 20 березня, сталася ДТП за участі потяга та карети швидкої допомоги. У результаті зіткнення постраждав водій автомобіля.
Джерело:"Закарпаття онлайн"
Аварія відбулася близько 23:00 на залізничному переїзді по вулиці Вокзальна – Верховинська.
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Потяг протаранив "швидку"
Від потужного удару карета швидкої допомоги зазнала значних механічних ушкоджень. У автомобіля повністю розбита передня частина.
За попередньою інформацією, унаслідок ДТП постраждав водій "швидкої" – у нього перелом руки.
На Закарпатті потяг протаранив "швидку": дивіться відео 18+
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