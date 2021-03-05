На Закарпатті посилили карантин через критичну ситуацію з COVID-19

На Закарпатті ухвалили рішення посилити карантинні обмеження. На такий крок підштовхнула важка ситуація з коронавірусом в області. За останню добу недугу виявили у рекордної для регіону кількості хворих.

Регіональна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин на території тих населених пунктів, де ситуація – найбільш загрозлива. За попередню добу в області виявили 748 нових випадків COVID-19.

До теми Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА

Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування,

– наголосив голова ОДА Анатолій Полосков.

Які обмеження ввели і що під забороною: