На Закарпатті посилили карантин через критичну ситуацію з COVID-19

На Закарпатті ухвалили рішення посилити карантинні обмеження. На такий крок підштовхнула важка ситуація з коронавірусом в області. За останню добу недугу виявили у рекордної для регіону кількості хворих.
Регіональна комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення посилити карантин на території тих населених пунктів, де ситуація – найбільш загрозлива. За попередню добу в області виявили 748 нових випадків COVID-19.
До теми Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА
Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування,
– наголосив голова ОДА Анатолій Полосков.
Які обмеження ввели і що під забороною:
- робота закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс);
- приймання відвідувачів у ТРЦ;
- приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
– приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв'язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів;
– торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
– провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
– виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання відвідувачів суб' єктами господарювання, які провадять діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;
- приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів;
- приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;
- робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
- діяльність непродовольчих ринків;
- відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти.