Колишнього керівника фірми, яка виграла тендер на реалізацію проєкту туберкульозної лікарні ОКТМО "Фтизіатрія", підозрюють у викраденні понад 2 мільйонів гривень. Будівництво проводилося в селі Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області.

Тепер чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Дивіться також У ДФС спростували інформацію про призначення Лебедка – фігуранта справи про хабар у 66 мільйонів

Саму ж лікарню наразі не добудували.

Що відомо про викрадення коштів під час будівництва туберкульозної лікарні на Закарпатті

Правоохоронці з'ясували, що під час реалізації проєкту будівництва медичного закладу приватна компанія завищила ціни на виконані роботи.

Слідчі вийшли на слід керівника підприємства, який нібито й вчинив злочин.

Під час судової будівельно-технічної експертизи спеціалісти встановили суму збитків, які зловмисник наніс обласному бюджету. Вона склала понад 2 мільйони.

За даними слідства, директор фірми підробив документи та забрав чималу суму грошей собі.

Підозрюваного у скоєнні службового підроблення та заволодіння майном в особливо великих розмірах затримали. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.