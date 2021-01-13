На Закарпатті викрили масштабну схему крадіжки коштів на будівництві туберкульозної лікарні
Колишнього керівника фірми, яка виграла тендер на реалізацію проєкту туберкульозної лікарні ОКТМО "Фтизіатрія", підозрюють у викраденні понад 2 мільйонів гривень. Будівництво проводилося в селі Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області.
Тепер чоловіку загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
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Саму ж лікарню наразі не добудували.
Що відомо про викрадення коштів під час будівництва туберкульозної лікарні на Закарпатті
- Правоохоронці з'ясували, що під час реалізації проєкту будівництва медичного закладу приватна компанія завищила ціни на виконані роботи.
- Слідчі вийшли на слід керівника підприємства, який нібито й вчинив злочин.
- Під час судової будівельно-технічної експертизи спеціалісти встановили суму збитків, які зловмисник наніс обласному бюджету. Вона склала понад 2 мільйони.
- За даними слідства, директор фірми підробив документи та забрав чималу суму грошей собі.
Підозрюваного у скоєнні службового підроблення та заволодіння майном в особливо великих розмірах затримали. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.
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