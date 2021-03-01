На Закарпатті незаконно використовували державну землю вартістю 200 мільйонів

Прокурори Генпрокуратури довели у суді незаконне використання державних земель. Мовиться про земельну ділянку площею 753 гектари та вартістю понад 200 мільйонів гривень.

Деталі справи

Слідчі встановили, що ще у 2019 році держпідприємство Національної академії аграрних наук України уклала договір з приватним товариством.

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Ця угода дозволила товариству отримати 753 гектарів земельних ділянок. За позовом прокурори укладений договір визнали недійсним.

Після невдалих спроб скасувати зазначене рішення в судах вищих інстанцій Верховний Суд залишив рішення суду про задоволення позовних вимог прокурора без змін,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

У Генпрокуратурі також зазначили, що на Закарпатті найменший відсоток площі розораних земель серед усіх областей України, які придатні для вирощування сільськогосподарських культур.

Крім того, використання цієї земельної ділянки передбачене виключно для:

проведення наукових дослідів,

впровадження передових наукових технічних розробок,

створення нових високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур.