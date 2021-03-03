Трагедія на Закарпатті: мати з сином загинули під час пожежі в будинку

У селі Ділове на Закарпатті 3 березня сталася пожежа в одному з будинків. Внаслідок трагедії загинули двоє мешканців – 87-річна жінка та її 69-річний син.

Служба порятунку отримала повідомлення про пожежу 3 березня о 10:19. Йшлося про загоряння в одному з житлових будинків на вулиці Шевченка.

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Що відомо про пожежу на Закарпатті

Сусідам вдалося загасити пожежу ще до приїзду вогнеборців. Люди побачили загоряння в одній з кімнат, відтак одразу кинулися на допомогу.

Однак врятувати мешканців житлового будинку не вдалося. Рятувальники виявили тіла 87-річної жінки та її 69-річного сина, які проживали спільно в оселі. Вони обоє перебували всередині, коли виникла пожежа.



Житловий будинок, в якому трапилася пожежа / Фото ДСНС

Як встановили у ДСНС, чоловік загинув від вогню, а його мати задихнулася продуктами горіння.

Наразі поліція намагається з'ясувати причини виникнення пожежі.

ДСНС: У пожежах на Закарпатті загинули 16 осіб протягом 2021 року

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за понад 2 місяці 2021 року в Закарпатській області загинули 16 осіб внаслідок пожеж.

Відтак закликали людей дотримуватися усіх заходів безпеки, аби уникнути пожеж та їхніх трагічних наслідків.

"Будьте обережні з вогнем і не паліть у ліжку, дотримуйтеся усіх рекомендацій рятувальників при користуванні пічним опаленням, газовими або електричними приладами", – наголосили у ДСНС.