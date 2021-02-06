Понад 2 мільйони гривень збитків: на Закарпатті інспекторам митниці повідомили про підозру

Правоохоронці викрили злочинну схему митників на Прикарпатті, яка завдала державі понад 2 мільйони гривень збитків. За інформацією слідства, працівники митного поста "Хуст" разом зі спільниками організували корупційну схему під час митного оформлення автомобілів.

Організував протиправну діяльність 31-річний власник 2 приватних підприємств. Серед його спільників – директор однієї із фірм та 8 працівників митного поста.

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Як діяла схема

За даними правоохоронців, зловмисники діяли за наступною схемою:

Директор фірми виготовляв дублікати товаротранспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення.

товаротранспортних накладних та техпаспортів транспортних засобів, вносив неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів .

. Натомість працівники митного поста "Хуст" ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт легкових та вантажних, мінімізуючи обов'язкові платежі.

У такій "співпраці" зловмисники завдали державі понад 2 мільйони гривень збитків. 5 лютого правоохоронці провели санкціоновані обшуки та повідомили про підозру.

Так, 8 працівників митниці звинувачують у зловживанні службовим становищем. Щодо організатора схеми та керівника фірми – правоохоронці ще проводять необхідні експертизи та незабаром оголосять їм про підозру.



Правоохоронці викрили злочинну схему на митниці / Фото МВС України

Зауважимо, що, на жаль, країни "Великої сімки", зокрема Франція, розчаровані ситуацією щодо боротьби з корупцією в Україні. Там не бачать достатнього прогресу у цьому напрямку. Французький посол Етьєн де Понсен наголосив, що не хоче шукати винних. Проте вважає, що за відсутністю прогресу у реформах в Україні стоять "деякі гравці судової системи та олігархи".