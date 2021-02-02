На Закарпатті чоловік за годину пограбував 3 магазини

Поліцейські Сваляви швидко встановили особу ймовірного грабіжника та затримали підозрюваного. Злочини ж чоловік нібито скоїв ввечері 1 лютого.

Джерело: поліція Закарпатської області

Як стверджують слідчі, до одразу трьох вчинених за короткий проміжок часу злочинів виявився причетним 21-річний мешканець Сваляви.

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Чоловіку інкримінують вчинений кілька разів грабіж, за що він може отримати від 4 до 6 років ув'язнення.

Діяв дуже швидко

За даними правоохоронців, зловмисник забіг до однієї з крамниць, яку пограбував.

Після цього він побіг до сусідньої вулиці, де пограбував ще два магазини.

На скоєння 3 злочинів йому знадобилася всього година.

Коли ж на місця пограбувань прибули поліцейські, вони швидко з'ясували прикмети підозрюваного. За кілька годин після скоєння злочину фігуранта спіймали. У нього вилучили весь товар, який він прибрав до рук.



Чоловіка затримали разом із пограбованим / Фото поліції Закарпатської області

Наразі слідчі перевіряють чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.