На Закарпатті чоловік за годину пограбував 3 магазини
Поліцейські Сваляви швидко встановили особу ймовірного грабіжника та затримали підозрюваного. Злочини ж чоловік нібито скоїв ввечері 1 лютого.
Джерело: поліція Закарпатської області
Як стверджують слідчі, до одразу трьох вчинених за короткий проміжок часу злочинів виявився причетним 21-річний мешканець Сваляви.
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Діяв дуже швидко
- За даними правоохоронців, зловмисник забіг до однієї з крамниць, яку пограбував.
- Після цього він побіг до сусідньої вулиці, де пограбував ще два магазини.
- На скоєння 3 злочинів йому знадобилася всього година.
Коли ж на місця пограбувань прибули поліцейські, вони швидко з'ясували прикмети підозрюваного. За кілька годин після скоєння злочину фігуранта спіймали. У нього вилучили весь товар, який він прибрав до рук.
Чоловіка затримали разом із пограбованим / Фото поліції Закарпатської області
Наразі слідчі перевіряють чоловіка на причетність до вчинення аналогічних злочинів.
Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.
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