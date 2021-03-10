На Закарпатті чиновники організували схему з привласнення земель

На Тячівщині, що у Закарпатській області, кілька посадовців організували схему із розкрадання державних земель. Своїми діями вони завдали збитків на майже мільйон гривень.

Незаконну діяльність посадовців викрили правоохоронці. З'ясувалося, що до схеми причетні 3 осіб.

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Чим займалися чиновники на Закарпатті

За даними слідства, схему з незаконного відчуження земель колективного сільськогосподарського підприємства на Тячівщині створив 44-річний житель району. Він обіймає керівнику посаду в міськрайонному управлінні Держкомзему.

До протиправної діяльності посадовець залучив своїх колег – двох жінок. Вони протягом усього часу були головними виконавцями розробленого плану.

Зловмисники вводили неправдиві відомості до проєктів відведення ділянок у приватну власність та затверджували їх підписами і печатками,

– розповіли у поліції.

Зловмисникам повідомили підозру

Слідчі поліції повідомили учасникам групи про підозру у вчиненні злочинів за 4 статтями. Мовиться про службове підроблення, вчинене в складі організованої групи, та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки.

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Крім цього, підозру у службовій недбалості повідомили й колишньому голові райдержадміністрації. Він видавав офіційні розпорядження на підставі підроблених документів, чим незаконно передав у власність землі колективного сільськогосподарського підприємства.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Також триває досудове розслідування.