На Закарпатті через самогубство подруги хотіли вчинити суїцид дві школярки

Джерело:Укрінформ
Трагедія сталася у селі Фанчиково Виноградівського району Закарпатської області 3 березня. 13-річна дівчинка, яку нібито цілий рік ґвалтував вітчим, вкоротила собі віку.
За фактом загибелі школярки поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство із позначкою самогубство.
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Чи пов'язані випадки самогубства та наміри підлітків із якимись небезпечними челенджами або іграми, наразі невідомо.З самого початку 2021 Україною пронеслася хвиля дитячих самогубств. За деякими даними, підлітків дітей підштовхують до самогубств через інтернет. Через це поліцейські просять батьків бути більш уважними, та налагоджувати із дітьми довірчі відносини. Також правоохоронці проводять зі школярами пояснювальні бесіди про небезпеку в мережі.