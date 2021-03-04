На Закарпатті через самогубство подруги хотіли вчинити суїцид дві школярки
Трагедія сталася у селі Фанчиково Виноградівського району Закарпатської області 3 березня. 13-річна дівчинка, яку нібито цілий рік ґвалтував вітчим, вкоротила собі віку.
Джерело:Укрінформ
За фактом загибелі школярки поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство із позначкою самогубство.
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Правоохоронці розслідують всі обставини трагедії, допитують родичів померлої та намагаються з'ясувати, через що саме дівчина пішла на такий крок.
Подруги померлої хотіли також вкоротити собі віку
- У поліції не розголошують деталей слідства, але за словами місцевого активіста Сергія Волошина, самогубство може бути пов'язано з одним із челенджів у популярній серед дітей соцмережі Тікток.
- Чоловік стверджує, що подруга дівчини, яка повісилася, написала у соцмережах пост із натяком про те, що вона також хоче покінчити з життям.
- Згодом таке саме повідомлення запостила ще одна дівчинка, яка також товаришувала з померлою.
- З обома 13-річними дівчинами працюють психологи.
Чи пов'язані випадки самогубства та наміри підлітків із якимись небезпечними челенджами або іграми, наразі невідомо.
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