На Закарпатті бурі ведмеді почали залягати у сплячку: фото
На Закарпатті з настанням морозів та сніжних днів у в НПП "Синевир" ведмеді почали залягати в сплячку. Мовиться про тварин з Центру реабілітації бурих ведмедів.
У відповідній місцевості сніг та морози спостерігали протягом двох тижнів. Про це заявив гід Закарпаттям Олег Вишневий, повідомляє Укрінформ.
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"Станом на початок календарної зими, яка була теплою та безсніжною, майже ніхто зі звірів у Центрі реабілітації в барліг не заліг, нам розповідали лише про одного такого ведмедя", – зазначив гід.
Згідно з інформацією Олега Вишневого, у перший тиждень настання морозів – у барліг залягло 4 ведмеді, наразі у сплячці перебуває вже 10 звірів.
У перший тиждень настання морозів – у барліг залягло 4 ведмеді / Фото Укрінформу
Інші ведмеді готуються і заляжуть у сплячку найближчим часом, повідомили співробітники центру.
Ведмеді готуються і заляжуть у сплячку найближчим часом / Фото Укрінформу
Бурі ведмеді у Синевирі: коротко
- Центр реабілітації бурих ведмедів на території НПП "Синевир" працює із 2011 року. Наразі у ньому мешкають понад 20 бурих ведмедів, що були привезені волонтерами від господарів, котрі утримували їх у неналежному стані.
- Більшість ведмедів з відповідного центру вже звикли до життя у неволі, тому зимовий сон для них явище невідоме. Тривалість ведмежого сну щороку залежить від температурних коливань взимку.
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