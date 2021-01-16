На Закарпатті з настанням морозів та сніжних днів у в НПП "Синевир" ведмеді почали залягати в сплячку. Мовиться про тварин з Центру реабілітації бурих ведмедів.

У відповідній місцевості сніг та морози спостерігали протягом двох тижнів. Про це заявив гід Закарпаттям Олег Вишневий, повідомляє Укрінформ.

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"Станом на початок календарної зими, яка була теплою та безсніжною, майже ніхто зі звірів у Центрі реабілітації в барліг не заліг, нам розповідали лише про одного такого ведмедя", – зазначив гід.

Згідно з інформацією Олега Вишневого, у перший тиждень настання морозів – у барліг залягло 4 ведмеді, наразі у сплячці перебуває вже 10 звірів.



У перший тиждень настання морозів – у барліг залягло 4 ведмеді / Фото Укрінформу

Інші ведмеді готуються і заляжуть у сплячку найближчим часом, повідомили співробітники центру.



Ведмеді готуються і заляжуть у сплячку найближчим часом / Фото Укрінформу

Зверніть увагу! На Закарпатті та у південних областях 16 – 18 січня вночі прогнозують 8 – 14 градусів морозу, а вдень -5…-11.

Бурі ведмеді у Синевирі: коротко