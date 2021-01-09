У Закарпатській області ввечері 8 січня сталася смертельна аварія. Водій автомобіля Volkswagen Golf врізався у дерево, не впоравшись із керуванням на відрізку дороги між селами Сімер і Тур’я Ремети, що у Перечинському районі.

В результаті ДТП на місці загинув 32-річний пасажир іномарки. Трохи пізніше, вже в кареті швидкої помер 27-річний водій автівки. Про це інформує пресслужба Нацполіції Закарпаття.

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Відомо, що ДТП трапилась близько 20:20 вечора. Обидва загиблі були мешканцями міста Перечин.



27-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя і врізався в дерево

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого". В рамках провадження буде встановлено всі обставини аварії.

Наразі триває слідство.

Відрізок дороги, на якій сталася ДТП: карта