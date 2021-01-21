На Закарпатті археологи виявили найбільшу золоту знахідку в області. Зокрема, це шийне кільце, яке майже на 95% складається з трансільванського та уральського золота.

Прикрасу знайшли під час дослідження сакрального центру даків у Малій Копані. Про це заявив археолог та кандидат історичних наук Володимир Мойжес, повідомляє Укрінформ.

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Що відомо про знахідку

За словами археолога, прикрасу знайшли у вигляді фрагментів, які були розкидані на площі близько 70 квадратних кілометрів. Загальна вага частин становить 544 грами.



Фрагмент прикраси / Фото Укрінформу



Знайдена частина виробу / Фото Укрінформу



Розміри знахідки / Фото Укрінформу

Основа прикраси складається з 4 переплетених золотих ниток. Їхній діаметр становить 9 – 10 міліметрів. Всередині знахідки розміщений тонкий стрижень з різьбою.

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Історик повідомив, що ця золота прикраса свідчила про високий соціальний статус її власника. Водночас місце, де виявили кельтську знахідку, свідчить, що там могли проводити різні обряди.

Виріб вже передали в Закарпатський обласний краєзнавчий музей для зберігання.