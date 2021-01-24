Заблукали після спусків на сноубордах: на Закарпатті рятувальники врятували туристів

24 січня 2021 , 23:50
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У неділю, 24 січня, на Закарпатті рятувальники врятували 2 заблукалих туристів: кинянина та дніпровця. Чоловіки заблукали у районі полонини Драгобрат.

Повідомлення про заблукалих мандрівників надійшли до гірських рятувальників Рахівщини майже водночас. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про перший порятунок

  • Перший виклик надійшов приблизно о 14:00.
  • Про зникнення киянина повідомили його друзі.
  • Вони розповіли, що на горі Стіг вирішили покататися на сноубрдах поза спеціально підготовленими гірськолижними трасами. Однак після спуску компанія виявила зникнення друга.
  • Участь у рятувальній операції взяли 6 фахівців.
  • Киянина знайшли о 15:30. З ним усе гаразд. Рятувальники супроводили чоловіка до тимчасового місця проживання.

Що відомо про другий порятунок

  • Після зникнення жителя Дніпра на сполох також забили його друзі.
  • Згодом і сам турист вийшов на зв'язок.
  • Він розповів, що під час спуску з гори Жандарм через вітер звернув не туди та злетів в ущелину.
  • На пошуки чоловіка вирушили також 6 рятувальників.
  • Зниклого знайшли о 16:30.