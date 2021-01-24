Заблукали після спусків на сноубордах: на Закарпатті рятувальники врятували туристів
У неділю, 24 січня, на Закарпатті рятувальники врятували 2 заблукалих туристів: кинянина та дніпровця. Чоловіки заблукали у районі полонини Драгобрат.
Повідомлення про заблукалих мандрівників надійшли до гірських рятувальників Рахівщини майже водночас. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Що відомо про перший порятунок
- Перший виклик надійшов приблизно о 14:00.
- Про зникнення киянина повідомили його друзі.
- Вони розповіли, що на горі Стіг вирішили покататися на сноубрдах поза спеціально підготовленими гірськолижними трасами. Однак після спуску компанія виявила зникнення друга.
- Участь у рятувальній операції взяли 6 фахівців.
- Киянина знайшли о 15:30. З ним усе гаразд. Рятувальники супроводили чоловіка до тимчасового місця проживання.
Що відомо про другий порятунок
- Після зникнення жителя Дніпра на сполох також забили його друзі.
- Згодом і сам турист вийшов на зв'язок.
- Він розповів, що під час спуску з гори Жандарм через вітер звернув не туди та злетів в ущелину.
- На пошуки чоловіка вирушили також 6 рятувальників.
- Зниклого знайшли о 16:30.
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