Закарпаття потрусив землетрус: де був епіцентр
Біля села Барбово Закарпатської області 2 січня стався невеличкий землетрус. Його зафіксували о 00:08 за київським часом.
Магнітуда землетрусу становила 1,5. Про це повідомив Департамент цивільного захисту Львівської ОДА.
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Відомо, що землетрус стався на глибині 3,7 кілометра. Детальна інформація щодо землетрусу з населених пунктів Закарпатської області ще не надходила.
Зауважимо, що підземні поштовхи не рідко трапляються на Закарпатті. Востаннє землетрус у регіоні зафіксували 3 грудня на Воловеччині. Тоді його магнітуда складала 1,5.
Що робити під час землетрусу
- Залиши будинок та по можливості відійди на відкрите місце, негайно залиши кутові кімнати.
- У приміщенні стань в отворі внутрішніх дверей або в кутку кімнати, якомога далі від вікон і важких предметів.
- Якщо можливо, сховайся під стіл (це захистить тебе від падіння важких предметів та уламків).
- Не користуйся сходами або ліфтом (якщо ти вище п'ятого поверху).
- Не запалюй сірники, свічки й не користуйтеся запальничками під час та одразу після підземних поштовхів (існує небезпека вибуху від витоку бензину або газу).
- Старайся відійти якнайдалі від високих будівель, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач.
- Якщо землетрус застав у автомобілі – зупинись, відчини двері та залишайся всередині до припинення коливань.
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