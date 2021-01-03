Біля села Барбово Закарпатської області 2 січня стався невеличкий землетрус. Його зафіксували о 00:08 за київським часом.

Магнітуда землетрусу становила 1,5. Про це повідомив Департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

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Відомо, що землетрус стався на глибині 3,7 кілометра. Детальна інформація щодо землетрусу з населених пунктів Закарпатської області ще не надходила.

Зауважимо, що підземні поштовхи не рідко трапляються на Закарпатті. Востаннє землетрус у регіоні зафіксували 3 грудня на Воловеччині. Тоді його магнітуда складала 1,5.

Зверніть увагу! Добряче потрясло наприкінці грудня 2020 року Хорватію. Внаслідок цього загинуло щонайменше 7 осіб.

Що робити під час землетрусу