На захопленому піратами судні біля Африки українців не було, – МЗС
У Гвінейській затоці поблизу Беніну пірати 11 березня захопили судно Davide B. Спершу у ЗМІ з'явилася інформація, що на борту були українці.
Джерело:пресслужба МЗС
Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, насправді на кораблі українців не було. Таку інформацію йому надав судновласник.
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Захоплення судна Davide B піратами: головне
- Дев'ять озброєних піратів висадились на борт танкера.
- Екіпаж складався з 21 людини. За інформацією ЗМІ, на судні перебували моряки з Румунії та Філіппін.
- Як повідомило видання Fleetmon, танкер виконував комерційне плавання з Риги до Нігерії.
- Судно призначене для перевезення рідких хімічних речовин.
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