У Гвінейській затоці поблизу Беніну пірати 11 березня захопили судно Davide B. Спершу у ЗМІ з'явилася інформація, що на борту були українці.

Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, насправді на кораблі українців не було. Таку інформацію йому надав судновласник. Попередня інформація Пірати напали на судно з українцями: 15 моряків взяли в полон Захоплення судна Davide B піратами: головне Дев'ять озброєних піратів висадились на борт танкера.

Екіпаж складався з 21 людини. За інформацією ЗМІ, на судні перебували моряки з Румунії та Філіппін.

Як пов ідомило видання Fleetmon, танкер виконував комерційне плавання з Риги до Нігерії.

ідомило видання Fleetmon, танкер виконував Судно призначене для перевезення рідких хімічних речовин. За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці. pic.twitter.com/Cn9aD1eXYp — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021