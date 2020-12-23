Володимиру Безуху, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові винесли вирок. Його засудили до ув'язнення.

Як покарають чоловіка

Чоловіка визнали винним та засудили до 10 років в'язниці. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Вирок виніс Київський районний суд Харкова. Згодом його можна буде оскаржити.

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Безух 30 грудня 2017 року забарикадувався в відділенні "Укрпошти" в Харкові та взяв у заручники 9 людей: 3 працівників відділення та 6 відвідувачів, серед яких було 2 дітей.

Заручників звільнили того ж дня, ввечері, а Безуха затримали.

У березні 2018 року обвинувальний акт щодо Безуха направили до суду. Чоловіку інкримінували захоплення заручників, виготовлення та збут наркотиків.

Згодом Безух у суді визнав провину щодо заручників, але не визнав про зберігання наркотиків.

Розгляд справи тривав понад 2,5 роки. Все тому, що склад суду протягом цього часу тричі змінювався. Відтак, слухання починали спочатку.

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