Захоплення заручників на "Укрпошті": обвинуваченому винесли вирок
Володимиру Безуху, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові винесли вирок. Його засудили до ув'язнення.
Як покарають чоловіка
Чоловіка визнали винним та засудили до 10 років в'язниці. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
До речі На Київщині арештували банду, яка жорстоко катувала заручників: випалювали очі горілкою
Вирок виніс Київський районний суд Харкова. Згодом його можна буде оскаржити.
Захоплення пошти у Харкові: що відомо
- Безух 30 грудня 2017 року забарикадувався в відділенні "Укрпошти" в Харкові та взяв у заручники 9 людей: 3 працівників відділення та 6 відвідувачів, серед яких було 2 дітей.
- Заручників звільнили того ж дня, ввечері, а Безуха затримали.
- У березні 2018 року обвинувальний акт щодо Безуха направили до суду. Чоловіку інкримінували захоплення заручників, виготовлення та збут наркотиків.
- Згодом Безух у суді визнав провину щодо заручників, але не визнав про зберігання наркотиків.
- Розгляд справи тривав понад 2,5 роки. Все тому, що склад суду протягом цього часу тричі змінювався. Відтак, слухання починали спочатку.
Читайте також У Маріуполі чоловік захопив заручників у банку та погрожував всіх підірвати: відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter