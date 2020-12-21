Прокуратура виявила ще 32 судна, які незаконно заходили до окупованого Росією Криму. Тепер ці судна перебувають під арештом.

У планах прокуратури скерувати до українського бюро Інтерполу запит для внесення цих суден до бази розшуку. Про це повідомила прокуратура Криму.

Читайте також Завод "Масандра" в окупованому Криму: другу Путіна планують виплатити щедру компенсацію

Крім того, іноземним державам хочуть надіслати запити про міжнародну правову допомогу в арешті суден-порушників.

У прокуратурі також зазначили, що з липня 2014 року всі гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства,

– наголошують прокурори.

Та додають, що це тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів, а також безпосередньо капітанів суден.

У прокуратурі уточнили, що порушують українське законодавство здебільшого судна під прапором Росії, рідше – Сирії, Єгипту та Лівану.

Зверніть увагу! Раніше в Офісі генпрокурора України повідомили про арешт понад 100 літаків, які незаконно літали в окупований Крим. Своїми діями вони порушували норми міжнародного права.