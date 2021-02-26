На річках у західних областях України 25 лютого – 1 березня очікується підвищення рівнів води. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

Небезпека найбільше стосується рiчок басейну Прип'ятi. Там очiкуються пiдйоми рiвнiв води на понад пів метра.

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Вода у річках підніметься майже на метр

У зв'язку зi снiготаненням, на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2 – 0,7 метра над поточними рiвнями із послабленням льодового покриву, мiсцями льодоходом та з виходом води на заплаву в Старовижiвському районi,

– повідомляють рятувальники.

У ДСНС також попереджають про можливе подальше затоплення заплавних територiй у Ратнiвському, Любешiвському районах Волинської областi та Зарiчнянському районi Рiвненської областi.

У селі Пiдгiр'я Ратнiвського району Волинської областi очiкується досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок.

Можливе утворення заторiв льоду

В Укргідрометцентрі додали, що існує небезпека руйнування льодового покриву, льодохiд, на окремих дiлянках можливе утворення заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води.



Оцінка небезпечності гідрологічної ситуації на річках України / Скриншот з ДСНС