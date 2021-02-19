Наслідки війни на Сході: чому українцям необхідний закон про зброю

Для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення, тому право народу мати і носити зброю не повинне обмежуватися – це друга поправка до Конституції США. Обрана тема не проста, але дуже актуальна – адже у Верховній Раді знову почали обговорювати закон про зброю.

Джерело: "VETERANO блог" на 24 каналі

Взагалі це питання масштабне і гостре, особливо воно активізувалося з початком війни на Сході України. І це зрозуміло – будь-який військовий конфлікт чи війна неминуче призводить до величезної кількості незареєстрованої, так званої "чорної" зброї на руках у населення.

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На жаль, це – побічний ефект, у нашому випадку через розпочату Росією неоголошену війну проти України, з 2014 року в мирні міста країни почала поступати різна зброя – починаючи від автоматів, гранат та пістолетів і закінчуючи гранатометами та навіть снарядами до мінометів і АГС.

Яка кількість випадків незаконного використання зброї

СЕNSS, українська громадська організація "Центр вивчення безпеки", протягом вересня – грудня 2019 року аналізувала:

звіти Нацполу;

звіти Служби безпеки України;

рішення судів;

звіти Генпрокуратури;

повідомлення медіа про порушення правопорядку з використання нелегальної вогнепальної зброї.

Організація нарахувала трохи менше, ніж 548 випадків незаконного використання, зберігання або продажу зброї. Загалом за 2019 рік, відповідно до статистики ГПУ, понад 6 тисяч порушень закону були кваліфіковані як незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

З відповідної кількості лише 100 випадків припали на власників офіційно зареєстрованої мисливської зброї.

Питання самозахисту – важливе

Нелегальна зброя є, переважно нею користуються саме злочинці з конкретною метою – це може бути грабіж, замовне вбивство чи рекет. В цьому новому для України світі, де гранату можна купити за 50 доларів, а АК за 400 – важливим є питання самозахисту населення.

Адже всі чудово розуміють, що поліція, це добре, але який шанс, що під час збройного пограбування вийде оперативно до неї додзвонитись і що правоохоронці приїдуть вчасно?

Річ у тім, що гарантувати таке ніхто не зможе. Саме тому вже декілька років поспіль в країні іноді мляво, часом бурхливо, говорять про важливість надати можливість українцям захищати себе самостійно за допомогою, наприклад, пістолетів.



Часто нелегальну зброю використовують саме злочинці / Фото Unsplash

Проте в Україні вони заборонені, а от придбати напівавтоматичну штурмову гвинтівку чи помпову рушницю – будь ласка.

Чому важливий закон про зброю

Втім, наша країна досі не має фундаментального закону про зброю. Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ №622, а закон потрібен, він є надважливим.

Відповідний документ не тільки регулює, як можна придбати зброю, але й визначає, за яких обставин її можна застосовувати. У Верховній Раді до такого законопроєкту зараз підійшли впритул.

Депутати визначаються, чи будуть за нього голосувати. Найбільше протиріччя якраз в частині легалізації короткоствольної зброї, багато парламентарів це категорично не підтримують.

Що кажуть у МВС України

В Міністерстві внутрішніх справ теж кажуть: навіть якщо дозволити українцям мати при собі пістолет і захищатись з його допомогою у випадку загрози власному життю чи життю близьких, це призведе до збільшення правопорушень.



В МВС розповіли про закон щодо зброї / Фото з фейсбуку Антона Геращенка

Далі пряма мова заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка: "Закон потрібний, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю".

Антон Геращенко зауважив, що в США, де дозволена короткоствольна зброя – тобто, пістолети та револьвери, кількість загиблих від рук поліції – від 800 до тисячі людей на рік.

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У США така статистика, тому що працівники поліції часто стріляють у правопорушників, знаючи, що на руках у них сотні мільйонів одиниць зброї. Так, це правда, але ми – не Америка, на жаль чи на щастя.

Причини побоювання влади щодо закону про зброю

Побоювання президента, його політсили і міністра мені зрозумілі. Крім того, що на Сході війна, у нас ніколи не було фундаментального закону про зброю і, відповідно, поки що немає культури поводження з нею.



На Сході війна, а в Україні ніколи не було фундаментального закону про зброю / Фото UA.News

Тож наша поліція повинна буде заново вчитися як правильно поводити себе в ситуації, коли навпроти опиниться громадянин чи громадянка із зареєстрованим пістолетом.

В Україні можна легально придбати велику зброю, але використання має відбуватися за певних правил:

зброя в чохлі;

не заряджена;

магазин не пристебнутий.

Тобто, варіантів швидкого застосування такої зброї мало і, звісно, із пістолетом все буде набагато простіше. Я розумію всі побоювання щодо цього, та все ж я переконаний, що закон, а разом з ним право на захист свого життя усіма можливими способами – дуже необхідний.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" , легалізацію зброї підтримують 23% українців, проти 75% громадян.

Крім того, що у нас ворог біля воріт і війна на Сході, а озброєні громадяни – це краще ніж не озброєні, для України це потенційний величезний додатковий дохід, адже ринок зброї – величезний.

Кому варто дозволяти володіти зброєю

Дозвіл на купівлю відповідної зброї – це в майбутньому значні надходження до бюджету, нові тири та й взагалі нова індустрія. Для загального розуміння, в законі такого поняття як вільне володіння зброєю – немає.

Зброя є величезною відповідальністю, кожен мати зброю не може. Таке право повинні отримувати тільки ті громадяни, які:

пройшли спеціалізовані тести;

не мають медичних протипоказань;

вивчила правилаа і поведінку поводження зі зброєю.

Звичайно, все це має відбуватися виключно під пильним наглядом та контролем МВС.

"Поганих озброєних можуть зупинити тільки хороші озброєні"

Статистика зі Сполучених Штатів, яку наводив Геращенко – про приблизно тисячі людей, які в рік гинуть від куль поліцейських – звучить не дуже переконливо. Водночас населення США – це сотні мільйонів людей. За різними статистичними даними, у американців на руках приблизно 270 мільйонів одиниць зброї.

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Математика тут проста – просто порахуйте і побачите, що, виходячи із чисельності американців і кількості зброї на руках, випадків статистично не багато, хоча за кожною цифрою стоїть чиєсь життя і це завжди трагедія.

Я сподіваюся, що такий потрібний закон про зброю ухвалять. І у нас в країні нарешті з'являться правила не тільки щодо придбання зброї, але і щодо її використання.

Але також особисто я виступаю за можливість надати українцям право на придбання короткоствольної зброї. Для мене війна чітко продемонструвала, що поганих озброєних людей можуть зупинити тільки хороші озброєні люди.



Варто звернути увагу на право придбання короткоствольної зброї / Фото Unsplash

Звісно, це не просте рішення, яке потребує дуже ретельного правового супроводу. Але якщо політики чекатимуть моменту, "коли українці будуть готові мати зброю", то це ніколи не станеться. Жодна влада не хоче мати озброєних громадян.

На завершення маю до вас просте побажання, якщо ви ще жодного разу не стріляли зі зброї, то запишіться в тир і сходіть, поспілкуйтеся з інструкторами і ви, я сподіваюсь, зрозумієте дуже просту річ – зброя не хороша і не погана, головне питання – в чиїх вона руках.