У 2020 році пандемія внесла корективи в модні тенденції. На противагу сукням та підборам – вільний одяг та кросівки, а замість яскравої помади – маска.

Дизайнери переконані, що відповідні події змусили людей змінити своє уявлення про стиль. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

До теми Прикраси, які ніколи не вийдуть з моди: цікава добірка

Люди нарешті зрозуміли найголовнішу річ, що багато для життя непотрібно, все повинно бути функціонально і відповідати способу життя, сказала дизайнерка українського бренду одягу Юлія Перекрьостова.

За її словами, багато хто віддав перевагу спортивним костюмам і відмовився від ділового одягу.

Втрата актуальності ділового стилю

Діловий стиль на карантині обмежився лише верхньою частиною гардеробу. Онлайн конференції та наради більшого й не потребували.

Водночас вечірні сукні чи ділові костюми одягати було нікуди. Відтак, їх вдало замінив зручний вільний одяг на кшталт спортивного, а шопінг перейшов у режим онлайн.

Було чимало замовлень, переважно домашній та спортивний одяг. Українці почали більше приділяти уваги спортивним костюмам,

– розповіла власниця інтернет-магазину одягу Віта Ямчук.

Захисна маска як модний аксесуар

Коронавірус зі захисної маски зробив модний аксесуар. На головних модних показах світу образи почали доповнювати саме відповідними масками.

Тенденцію підхопив весь світ. Дизайнерка одягу одного з українських брендів зазначила, що аби доповнити вже існуючі образи, їй підказали шити маски самі ж клієнти ще в перші дні карантину.



На модних показах світу образи почали доповнювати масками / Фото Getty Images

"Ми практично наступного дня взяли залишки тканин з минулих колекцій і зробили колекцію масок", – розповіла дизайнерка українського бренду одягу Юлія Перекрьостова.

Маска – більше, ніж захисний елемент

Водночас маски деяких українських брендів потрапили у "20 найкращих масок за версією Форбс". Відтак бренд і надалі продовжив розробляти захисний аксесуар.

Наразі відповідні маски почали набувати нових форм. Водночас є бренди, що спеціалізуються на не зовсім традиційних головних уборах – неординарних коронах та обручах, які часто прикрашають голови відомих українських артистів на різноманітних заходах.

Коли почався карантин, ми задумалися, що робити. Вечірки скасували, концерти – так само, а дні народження люди також не святкували як зазвичай,

– розповіла співвласниця сервісу оренди головних уборів Ольга Широбокова.

Замість неординарних капелюхів, бренд почав розробляти не менш креативні маски.

Головний тренд 2020 року

Маски купують і для особливих заходів і для щоденного використання. Захисний аксесуар почали відправляти в різні країни світу, наразі він є чи не найактуальнішим модним елементом.



Маска стала головним модним трендом 2020 року / Фото Unsplash

За словами деяких дизайнерів, маска навряд чи втратить популярність найближчі декілька років. Проте інші представники модної індустрії припустили, що люди швидко забудуть захисний аксесуар, як тільки в ньому не буде необхідності.

Утім безсумнівно – маска стала головним модним трендом 2020 року.