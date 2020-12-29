В Саудівській Аравії активістка Луджайн аль-Хатлуль отримала вирок суду у понад 5 років ув'язнення. Вона боролася за право жінок керувати автомобілем.

Луджайн аль-Хатлуль перебуває у в'язниці суворого режиму протягом 2,5 років. Про це повідомляє BBC.

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Вона отримала вирок від Спеціалізованого кримінального суду країни, який створений для розгляду справ про тероризм.

Луджайн аль-Хатлуль засудили за різними звинуваченнями, зокрема за "спробу заподіяння шкоди національній безпеці та просування зовнішньої програми".

Вона та її родина заперечують усі звинувачення. Вони також сказали, що її катували у в'язниці, проте звинувачення суд відхилив,

– мовиться у статті видання.

Попереднє затримання

Активістку затримали у 2018 році – приблизно за декілька тижнів до того, як жінкам в Саудівській Аравії дозволили їздити за кермом. Жінку звинуватили у:

зв'язках з країнами, недружніми королівству;

наданні секретної інформації.

Про незаконність затримання заявляли міжнародні правозахисні організації. Вони також вимагали звільнення активістки.

Зверніть увагу! Справа Аль-Хатлул може зашкодити репутації фактичного лідера країни – Мухаммеда ібн Салмана. Він розпочав реформи з пом'якшення ультраконсервативних правил для залучення в країну інвестиції.