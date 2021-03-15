Зима не відступає: Західну Україну засипле снігом

Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують 16 березня сильні снігопади у західних областях. У Карпатах очікують потужні пориви вітру.
Хоча на календарі вже весна, однак зимова погода не поспішає покидати Україну.
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16 березня в Карпатах очікують значний сніг. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
В яких областях очікують хуртовини
У західних областях очікують потужні снігопади / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру