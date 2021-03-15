Зима не відступає: Західну Україну засипле снігом

15 березня 2021 , 15:14
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують 16 березня сильні снігопади у західних областях. У Карпатах очікують потужні пориви вітру.

Хоча на календарі вже весна, однак зимова погода не поспішає покидати Україну.

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Синоптики знову прогнозують сніг

16 березня в Карпатах очікують значний сніг. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

В яких областях очікують хуртовини

  • У Львівській;
  • Закарпатській;
  • Чернівецькій.


У західних областях очікують потужні снігопади / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Якою буде погода 16 березня в Україні

  • Температура повітря прогріється від 2 до 10 градусів.
  • У більшості областей очікують дощі.
  • Крім того, дутиме вітер – північно-західний на Заході, південно-східний – на решті територій.
Зверніть увагу! Синоптики прогнозують холодну весну. У березні в Україні ще варто очікувати морозів та навіть у квітні буде доволі прохолодно. Однак вже у травні ситуація з погодою кардинально зміниться.