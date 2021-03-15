Зима не відступає: Західну Україну засипле снігом
Синоптики прогнозують 16 березня сильні снігопади у західних областях. У Карпатах очікують потужні пориви вітру.
Джерело:Укргідрометцентр
Хоча на календарі вже весна, однак зимова погода не поспішає покидати Україну.
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Синоптики знову прогнозують сніг
16 березня в Карпатах очікують значний сніг. Вдень пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Через це там оголосили I рівень небезпечності – жовтий.
В яких областях очікують хуртовини
- У Львівській;
- Закарпатській;
- Чернівецькій.
У західних областях очікують потужні снігопади / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Якою буде погода 16 березня в Україні
- Температура повітря прогріється від 2 до 10 градусів.
- У більшості областей очікують дощі.
- Крім того, дутиме вітер – північно-західний на Заході, південно-східний – на решті територій.
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