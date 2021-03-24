Не лікували, а калічили: у західних областях звільнили бранців "реабілітаційних центрів"
Поліція затримала так званих медиків, які працювали у "реабілітаційних центрах" на Івано-Франківщині та Львівщині. У цих закладах утримували близько 50 осіб.
Людей, що прийшли у заклади позбуватись алкогольної та наркотичної залежності, утримували силою. Ба більше, використовували примусову працю пацієнтів.
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Декого у центри доставили силоміць
Не всі люди з залежностями потрапили у центри добровільно, деяких з них доставили силоміць. При цьому родичі полонених оплачували так зване "лікування", а коштувало воно немало 8 – 12 тисяч гривень на місяць.
У пацієнтів працівники закладів відбирали мобільні телефони, а за спроби втечі – карали. Також людям діставалось і за порушення інших правил.
Суд обере затриманим запобіжні заходи
Трьох працівників – жителів Львова та Івано-Франківська – правоохоронці затримали. Невдовзі запобіжні заходи для них обере суд.
Досудове розслідування триває
За незаконне позбавлення волі або викрадення, а також торгівлю людьми максимальне покарання – до 12 років у в'язниці з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
У людей відбирали мобільні телефони / Фото Нацполіції
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