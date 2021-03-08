У Західних областях можливі підтоплення

У трьох областях України рятувальники попереджають про можливі паводки. Через відлигу у річках країни підніматиметься рівень води.

У Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки. Подекуди рівень води підніметься на 60 – 70 сантиметрів.

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Де чекати підтоплень

На річці Свiж бiля селища Букачiвцi – це притока Дністра в Iвано-Франкiвській області. Там очікують на продовження підйому рiвня води на 0,1 – 0,6 метрів над поточними рівнем. Можливе подальше затоплення заплави та досягнення вiдмiтки початкового затоплення господарських об'єктів.

На рiчках басейну Прип'ятi вода теж і надалі підніматиметься. Над поточними рівнем на 0,2 – 0,7 метрів з подальшим затопленням заплавних територiй.

Можливе затоплення подвiр'їв, господарських споруд та сільгоспугiдь в населених пунктах:

Ратнiвського,

Старовижiвського,

Любешiвського,

Маневицького районiв Волинської областi.

На річці Захiдний Буг бiля села Литовиж. Там очікують продовження підйомів рівнів води на 0,2 – 0,7 метрів з подальшим затопленням сільгоспугiдь у Волинській області. На Західному Бузі та його окремих притоках водах підніметься на 0,1 – 0,4 метра. На річці Солокiя бiля Червонограду на Львівщині можливе затоплення госпоб'єктiв та окремих будiвель.

Рік буде засушливим